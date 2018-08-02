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"Наполи" может заменить Пепе Рейну голкипером сборной Мексики Гильермо Очоа

"Наполи" близок к подписанию контракта с голкипером сборной Мексики Гильермо Очоа, сообщает La Repubblica.

Неаполитанцы вновь вернулись к кандидатуре 33-летнего вратаря "Стандарта" после того, как новичок команды Алекс Мерет получил травму. По данным источника, Очоа является теперь первым в списке возможных кандидатов на усиление вратарской позиции.

Во время межсезонья "Наполи" покинул основной вратарь Пепе Рейна, который перешёл в "Милан".
Теги: Наполи Очоа Рейна
Сегодня, 14:11
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