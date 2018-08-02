Д. Билялетдинов: есть варианты продолжения карьеры в России

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Кто главный претендент на чемпионство в новом сезоне?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:15
Константин Генич: то, что ПАОК дважды обыграл "Базель", заставляет со всей серьезностью относиться к этой команде (1)
Константин Генич: то, что ПАОК дважды обыграл "Базель", заставляет со всей серьезностью относиться к этой команде (1)
12:49
Сергей Шнуров: хорошо, что мы не выиграли ЧМ - последствия были бы просто катастрофическими (7)
Сергей Шнуров: хорошо, что мы не выиграли ЧМ - последствия были бы просто катастрофическими (7)
12:14
Игуаин будет получать в "Милане" 9,5 млн евро, 1 млн будет платить "Юве". Зарплата Бонуччи сократится до 5 млн евро
Игуаин будет получать в "Милане" 9,5 млн евро, 1 млн будет платить "Юве". Зарплата Бонуччи сократится до 5 млн евро
11:43
По условиям контракта ЦСКА разорвет соглашение с Эрнандесом без компенсации в случае его травмы (10)
По условиям контракта ЦСКА разорвет соглашение с Эрнандесом без компенсации в случае его травмы (10)
11:24
Сменщик Кавани, не спасший Слуцкого от отставки. Кто такой Абель Эрнандес и зачем он ЦСКА? (4)
Сменщик Кавани, не спасший Слуцкого от отставки. Кто такой Абель Эрнандес и зачем он ЦСКА? (4)
10:23
Уже сегодня Россия может потерять первого еврокубкового бойца. Справится ли "Уфа" с "Домжале"? (4)
Уже сегодня Россия может потерять первого еврокубкового бойца. Справится ли "Уфа" с "Домжале"? (4)
10:10
В. Березуцкий: весь мир стремиться зарабатывать на футболе, а мы в России пока только тратить (6)
В. Березуцкий: весь мир стремиться зарабатывать на футболе, а мы в России пока только тратить (6)
09:34
Леонарду Жардим: если "Монако" не усилится, новый сезон станет самым сложным за последние годы (12)
Леонарду Жардим: если "Монако" не усилится, новый сезон станет самым сложным за последние годы (12)
08:47
Курбан Бердыев: учитывая нашу финансовую ситуация, нам придется продать Азмуна, если поступит достойное предложение (3)
Курбан Бердыев: учитывая нашу финансовую ситуация, нам придется продать Азмуна, если поступит достойное предложение (3)
Вчера, 23:43
Если "Спартак" пройдёт ПАОК, то поспорит за выход в группу ЛЧ с "Фенербахче" или "Бенфикой" (23)
Если "Спартак" пройдёт ПАОК, то поспорит за выход в группу ЛЧ с "Фенербахче" или "Бенфикой" (23)
Вчера, 23:00
"Спартак" сыграет в квалификации Лиги чемпионов с ПАОКом. Греки разгромили "Базель" (21)
"Спартак" сыграет в квалификации Лиги чемпионов с ПАОКом. Греки разгромили "Базель" (21)
Д. Билялетдинов: есть варианты продолжения карьеры в России
Бывший игрок сборной России, полузащитник литовского "Тракая" Динияр Билялетдинов сравнил чемпионаты Литвы и России, а также рассказал, что у него есть варианты возвращения на родину.
"Скажу так: чемпионат непростой. Изначально я думал, что все будет проще. Есть игры, которые приходилось играть в экстремальных условиях. В том же Каунасе был снег, не знаю, почему матч не перенесли. Мы выиграли, но это было на хоккей похоже. Вообще, разные по стилю команды. Играть интересно.
Не могу сказать, какое место лидеры чемпионата заняли бы в России. Это всегда надо сравнивать в личной встрече. Тот же "Жальгирис", та же "Судува" достойно могли бы выступать в российской лиге. Вряд ли были бы в первой восьмёрке, но вторая восьмёрка, я думаю, была бы по зубам.
По продолжению карьеры всё решится в ближайшие дни. Не скрою, есть вариант возвращения в Россию, разговаривать будем. Встреча с президентом на днях будет, и мы всё обсудим", — цитирует хавбека пресс-служба УЕФА.
"Скажу так: чемпионат непростой. Изначально я думал, что все будет проще. Есть игры, которые приходилось играть в экстремальных условиях. В том же Каунасе был снег, не знаю, почему матч не перенесли. Мы выиграли, но это было на хоккей похоже. Вообще, разные по стилю команды. Играть интересно.
Не могу сказать, какое место лидеры чемпионата заняли бы в России. Это всегда надо сравнивать в личной встрече. Тот же "Жальгирис", та же "Судува" достойно могли бы выступать в российской лиге. Вряд ли были бы в первой восьмёрке, но вторая восьмёрка, я думаю, была бы по зубам.
По продолжению карьеры всё решится в ближайшие дни. Не скрою, есть вариант возвращения в Россию, разговаривать будем. Встреча с президентом на днях будет, и мы всё обсудим", — цитирует хавбека пресс-служба УЕФА.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.