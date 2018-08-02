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Д. Билялетдинов: есть варианты продолжения карьеры в России

Бывший игрок сборной России, полузащитник литовского "Тракая" Динияр Билялетдинов сравнил чемпионаты Литвы и России, а также рассказал, что у него есть варианты возвращения на родину.

"Скажу так: чемпионат непростой. Изначально я думал, что все будет проще. Есть игры, которые приходилось играть в экстремальных условиях. В том же Каунасе был снег, не знаю, почему матч не перенесли. Мы выиграли, но это было на хоккей похоже. Вообще, разные по стилю команды. Играть интересно.

Не могу сказать, какое место лидеры чемпионата заняли бы в России. Это всегда надо сравнивать в личной встрече. Тот же "Жальгирис", та же "Судува" достойно могли бы выступать в российской лиге. Вряд ли были бы в первой восьмёрке, но вторая восьмёрка, я думаю, была бы по зубам.

По продолжению карьеры всё решится в ближайшие дни. Не скрою, есть вариант возвращения в Россию, разговаривать будем. Встреча с президентом на днях будет, и мы всё обсудим", — цитирует хавбека пресс-служба УЕФА.
Теги: Билялетдинов Д.
Сегодня, 15:49
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№1 Написал: Fen (Сегодня, 16:14) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Ого, он еще играет
Регистрация: 14.08.2015 [жалоба]
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