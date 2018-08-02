Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Кто главный претендент на чемпионство в новом сезоне?
Показать все опросы

Новости партнеров

Ахмед Муса станет игроком клуба "Аль-Наср"

Нападающий "Лестера" Ахмед Муса станет игроком клуба "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.

Арабский клуб заплатит за трансфер 25-летнего нигерийца 14,8 миллионов фунтов стерлингов.

Сообщается, что Муса будет выступать за "Аль-Наср" под седьмым номером.
Теги: Муса
Сегодня, 19:37
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.