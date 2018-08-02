Нападающий "Лестера" Ахмед Муса станет игроком клуба "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.Арабский клуб заплатит за трансфер 25-летнего нигерийца 14,8 миллионов фунтов стерлингов.Сообщается, что Муса будет выступать за "Аль-Наср" под седьмым номером.