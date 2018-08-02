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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Миши Батшуайи попал в сферу интересов "Атлетико"
Нападающий "Челси" Миши Батшуайи может перейти в "Атлетико", сообщает Goal.
Мадридский клуб, как отмечается, уже контактировал с руководством лондонцев по поводу возможного трансфера.
Напомним, Батшуайи перешел в "Челси" из "Марселя" летом 2016 года, но не сумел закрепиться в составе. Вторую половину сезона-2017/18 он провел в аренде в дортмундской "Боруссии".
Мадридский клуб, как отмечается, уже контактировал с руководством лондонцев по поводу возможного трансфера.
Напомним, Батшуайи перешел в "Челси" из "Марселя" летом 2016 года, но не сумел закрепиться в составе. Вторую половину сезона-2017/18 он провел в аренде в дортмундской "Боруссии".
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