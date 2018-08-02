Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Кто главный претендент на чемпионство в новом сезоне?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:15
Константин Генич: то, что ПАОК дважды обыграл "Базель", заставляет со всей серьезностью относиться к этой команде (3)
Константин Генич: то, что ПАОК дважды обыграл "Базель", заставляет со всей серьезностью относиться к этой команде (3)
12:49
Сергей Шнуров: хорошо, что мы не выиграли ЧМ - последствия были бы просто катастрофическими (16)
Сергей Шнуров: хорошо, что мы не выиграли ЧМ - последствия были бы просто катастрофическими (16)
Антонио Кассано собирается вернуться в футбол
Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано сообщил, что намерен возобновить футбольную карьеру.
Прошлым летом 36-летний форвард объявил о завершении карьеры.
"У меня есть огромное желание играть в футбол. Физически я в отличном состоянии, вешу 82 килограмма – столько я не весил никогда в жизни. Дома я играю по два часа. Я полон энтузиазма, но мне хочется найти тренера и команду, которые поверят в меня. Убежден, что по-прежнему могу решать исход матчей", - цитирует итальянца Sky Sport Italia.
Прошлым летом 36-летний форвард объявил о завершении карьеры.
"У меня есть огромное желание играть в футбол. Физически я в отличном состоянии, вешу 82 килограмма – столько я не весил никогда в жизни. Дома я играю по два часа. Я полон энтузиазма, но мне хочется найти тренера и команду, которые поверят в меня. Убежден, что по-прежнему могу решать исход матчей", - цитирует итальянца Sky Sport Italia.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.