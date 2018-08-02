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Антонио Кассано собирается вернуться в футбол

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано сообщил, что намерен возобновить футбольную карьеру.

Прошлым летом 36-летний форвард объявил о завершении карьеры.

"У меня есть огромное желание играть в футбол. Физически я в отличном состоянии, вешу 82 килограмма – столько я не весил никогда в жизни. Дома я играю по два часа. Я полон энтузиазма, но мне хочется найти тренера и команду, которые поверят в меня. Убежден, что по-прежнему могу решать исход матчей", - цитирует итальянца Sky Sport Italia.
Теги: Кассано
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