Антонио Кассано собирается вернуться в футбол

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано сообщил, что намерен возобновить футбольную карьеру.Прошлым летом 36-летний форвард объявил о завершении карьеры."У меня есть огромное желание играть в футбол. Физически я в отличном состоянии, вешу 82 килограмма – столько я не весил никогда в жизни. Дома я играю по два часа. Я полон энтузиазма, но мне хочется найти тренера и команду, которые поверят в меня. Убежден, что по-прежнему могу решать исход матчей", - цитирует итальянца Sky Sport Italia.