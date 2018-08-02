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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Атлетико" установил рекорд по продаже сезонных абонементов
"Атлетико" продал 56 407 абонементов на сезон-2018/19, cообщает пресс-служба клуба.
Мадридский клуб побил свой рекорд, установленный в прошлом году.
В сентябре 2017 года "Атлетико" переехал со стадиона "Висенте Кальдерон" на "Ванда Метрополитано". Новая арена вмещает 67 703 зрителя.
Мадридский клуб побил свой рекорд, установленный в прошлом году.
В сентябре 2017 года "Атлетико" переехал со стадиона "Висенте Кальдерон" на "Ванда Метрополитано". Новая арена вмещает 67 703 зрителя.
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