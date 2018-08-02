"Атлетико" установил рекорд по продаже сезонных абонементов

"Атлетико" продал 56 407 абонементов на сезон-2018/19, cообщает пресс-служба клуба.Мадридский клуб побил свой рекорд, установленный в прошлом году.В сентябре 2017 года "Атлетико" переехал со стадиона "Висенте Кальдерон" на "Ванда Метрополитано". Новая арена вмещает 67 703 зрителя.