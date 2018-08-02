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"Атлетико" установил рекорд по продаже сезонных абонементов

"Атлетико" продал 56 407 абонементов на сезон-2018/19, cообщает пресс-служба клуба.

Мадридский клуб побил свой рекорд, установленный в прошлом году.

В сентябре 2017 года "Атлетико" переехал со стадиона "Висенте Кальдерон" на "Ванда Метрополитано". Новая арена вмещает 67 703 зрителя.
Теги: Атлетико
Сегодня, 21:45
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№1 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 22:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
Вот это уровень!!!!!


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
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