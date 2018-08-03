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Тренер "Ипсвича": Слуцкий назвал работу в Чемпионшипе самоубийством

Бывший главный тренер "Ипсвича" Мик Маккарти рассказал о беседе с российским специалистом Леонидом Слуцким, который работал в прошлом сезоне с "Халл Сити".

Россиянин отметил, что каждая игра была настолько конкурентоспособной и физически тяжелой в графике: суббота, вторник, суббота, среда, суббота.

"Слуцкий встретил меня после одной из игр в прошлом сезоне и сказал: "Вы делаете это уже 20 лет. Это просто самоубийство, я бы так не смог", – цитирует Маккарти The Sun
Теги: Халл Сити Слуцкий
Сегодня, 09:37
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(1)
№2 Написал: dobr25 Самарская область (Сегодня, 10:29) #
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Болеет за:
«Крылья Сов»
примерно с такими же мыслями и бежал из ЦСКА!


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
№1 Написал: raiskayumov reg02 (Сегодня, 09:55) #
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Болеет за:
«Спартак»
Слабак!


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только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009 [жалоба]
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