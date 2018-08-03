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"Наполи" предлагает 50 млн евро за Андреа Белотти

"Наполи" намерен приобрести у "Торино" форварда Андреа Белотти.

Неаполитанцы уже договорились с игроком по личному контракту и предложили "Торино" 50 млн евро.

У нападающего в нынешнем контракте есть пункт по отступным, которые составляют 100 миллионов евро. Однако данная опция предназначена исключительно для иностранных клубов.

Белотти в минувшем сезоне провел в чемпионате Италии 32 матча, в которых забил десять голов и сделал шесть результативных передач.

Sport Italia
Теги: Наполи Торино
Сегодня, 10:17
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