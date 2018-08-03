"Наполи" предлагает 50 млн евро за Андреа Белотти

"Наполи" намерен приобрести у "Торино" форварда Андреа Белотти.Неаполитанцы уже договорились с игроком по личному контракту и предложили "Торино" 50 млн евро.У нападающего в нынешнем контракте есть пункт по отступным, которые составляют 100 миллионов евро. Однако данная опция предназначена исключительно для иностранных клубов.Белотти в минувшем сезоне провел в чемпионате Италии 32 матча, в которых забил десять голов и сделал шесть результативных передач.