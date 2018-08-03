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Педро продлил контракт с "Челси"

Полузащитник "Челси" Педро Родригес продолжит выступать за лондонский клуб

Испанец продлил контракт до лета 2020 года, сообщает пресс-служба "синих".

"Это очень здорово для меня. Всем доволен в клубе: одноклубниками, болельщиками и командой в целом. Для мне очень важно было продлить контракт с "Челси", я хочу продолжить побеждать и брать трофеи. Хочу помогать команде", – сказал Педро.

31-летний футболист выступает за "Челси" с 2015 года.
Теги: Педро Челси
Сегодня, 10:54
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