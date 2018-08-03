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Трансфер Акселя Витселя в дортмундскую "Боруссию" может сорваться

По информации СМИ, Аксель Витсель уже согласовал с "Боруссией" контракт и прошел медосмотр, но, как утверждает HLN Sport, руководство китайского клуба передумало и не соглашается отпускать футболиста.

Сумма отступных в контракте игрока составляет 20 миллионов евро и в Дортмунде уже готовы выплатить эту сумму.

При этом главный тренер Пауло Соуза заявил, что "Тяньцзинь" не намерен продавать Витселя.

"Я не получал никакой информации по трансферу Витселя. Ни от клуба, ни от игрока нет никаких сведений.Вообще в Китае трансферное окно закрылось 12 июля, поэтому трансфер Витселя сейчас невозможен.

Уверен, что Витсель вернется к нам. Он важная часть нашей команды", — рассказал Соуза в эфире китайского канала CGTN.
Теги: Витсель Боруссия Д
Сегодня, 12:49
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