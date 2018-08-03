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Лука Модрич требует руководство "Реала" отпустить его

Полузащитник Лука Модрич твердо намерен покинуть мадридский "Реал", сообщает Gazzetta Dello Sport.

Модричем интересуется миланский "Интер". Но Перес ранее заявил, что отпустит хавбека только за 750 млн евро.

Модрич, как и Криштиану Роналду, ранее имел проблемы с налоговой службой Испании и был вынужден выплатить 1 млн евро для закрытия дела. Как и Роналду, хорвата может привлекать налоговая политика Италии.
Теги: Модрич Интер Реал
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