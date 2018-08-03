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Гонсало Игуаин взял в "Милане" 9-й номер

Новичок "Милана" Гонсало Игуаин выбрал игровой номер, под которым будет выступать в следующем сезоне.

Он взял "девятку", под которой ранее играл Андре Силва, сообщает пресс-служба "Милана".
Теги: Игуаин Милан
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