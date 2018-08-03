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"Газпром" стал спонсором "Аустрии"

"Аустрия" подписала спонсорский контракт с компанией "Газпром Экспорт" на пять лет, сообщает пресс-служба клуба.

Российская корпорация стала титульным спонсором всех молодежных команд клуба, название "Газпрома" будет отображено на футболках игроков.
Теги: Аустрия
Сегодня, 20:14
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(3)
№4 Написал: Картежник (Сегодня, 20:44) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
На очереди Насиональ, АЕЛ и АПОЕЛ smile


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ЦКГ проиграло Женьке-4 пальца. В ОЧКО!
Регистрация: 3.08.2018 [жалоба]
№3 Написал: GPS (Сегодня, 20:35) #
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Венский кофе. Все понятно.
Газовый гигант, народное достояние, вам не ТОСШНО?
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№2 Написал: пончевед (Сегодня, 20:21) #
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online

Цитата: pahitosik
А почему не Армавира?

потому что с аустрией у газпрема приятное прошлое.не смогли они этого забыть.даже спонсировать взялись

а если без стеба,то в стране прекращают существование 11 кулубов(или сколько там?),а они австрийцев берут спонсировать....
Регистрация: 6.09.2011 [жалоба]
№1 Написал: pahitosik Москва (Сегодня, 20:19) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
А почему не Армавира?
Регистрация: 12.03.2014 [жалоба]
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