"Газпром" стал спонсором "Аустрии"

"Аустрия" подписала спонсорский контракт с компанией "Газпром Экспорт" на пять лет, сообщает пресс-служба клуба.Российская корпорация стала титульным спонсором всех молодежных команд клуба, название "Газпрома" будет отображено на футболках игроков.