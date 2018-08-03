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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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20:14
"Газпром" стал спонсором "Аустрии" (4)
"Газпром" стал спонсором "Аустрии" (4)
19:19
Евгений Кафельников: ПАОК можно посмотреть и по телевизору, это не та команда, ради которой стоит куда-то ехать (5)
Евгений Кафельников: ПАОК можно посмотреть и по телевизору, это не та команда, ради которой стоит куда-то ехать (5)
17:38
Амир Натхо перешёл в румынский клуб (1)
Амир Натхо перешёл в румынский клуб (1)
14:59
Валерий Кечинов: Промес стал очень предсказуемым - к нему уже приспособились все защитники лиги (9)
Валерий Кечинов: Промес стал очень предсказуемым - к нему уже приспособились все защитники лиги (9)
13:35
Арустамян: "Зенит" пригласил европейского скаута, чтобы делать по-настоящему большие трансферы (17)
Арустамян: "Зенит" пригласил европейского скаута, чтобы делать по-настоящему большие трансферы (17)
13:15
Шамиль Газизов: трансферная компания "Уфы" продолжается - мы обязательно приобретем игроков в группу атаки (3)
Шамиль Газизов: трансферная компания "Уфы" продолжается - мы обязательно приобретем игроков в группу атаки (3)
12:27
ПАОК подписал форварда "Арсенала" (6)
ПАОК подписал форварда "Арсенала" (6)
12:10
Нобель Арустамян: приоритетные варианты для Романа Еременко - "Спартак", ЦСКА, "Краснодар" (25)
Нобель Арустамян: приоритетные варианты для Романа Еременко - "Спартак", ЦСКА, "Краснодар" (25)
11:36
Сегодня Понтус Вернблум подпишет контракт с ПАОК. Шведа успеют заявить к матчу со "Спартаком" (5)
Сегодня Понтус Вернблум подпишет контракт с ПАОК. Шведа успеют заявить к матчу со "Спартаком" (5)
11:15
Агент: забей Смолов тот пенальти и еще пару голов на ЧМ, мог бы уехать в Европу за 40-50 млн (19)
Агент: забей Смолов тот пенальти и еще пару голов на ЧМ, мог бы уехать в Европу за 40-50 млн (19)
10:34
Канищев: Дзюба зависимый игрок - самостоятельно он может только шутку пошутить в раздевалке (22)
Канищев: Дзюба зависимый игрок - самостоятельно он может только шутку пошутить в раздевалке (22)
"Газпром" стал спонсором "Аустрии"
"Аустрия" подписала спонсорский контракт с компанией "Газпром Экспорт" на пять лет, сообщает пресс-служба клуба.
Российская корпорация стала титульным спонсором всех молодежных команд клуба, название "Газпрома" будет отображено на футболках игроков.
Российская корпорация стала титульным спонсором всех молодежных команд клуба, название "Газпрома" будет отображено на футболках игроков.
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