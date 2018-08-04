Лука Модрич хочет уйти из "Реала"

Полузащитник сборной Хорватии и мадридского "Реала" Лука Модрич хочет перейти в итальянский "Интер".По информации La Gazzetta dello Sport, Модрич планирует встретится с президентом мадридской команды Флорентино Пересом и попросить продать его в миланский клуб.Переход в "Интер" станет для Модрича новым вызовом, который необходим игроку.До этого президент "Реала" заявил, что готов продать хорватского футболиста только за €750 млн.