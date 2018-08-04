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Лука Модрич хочет уйти из "Реала"

Полузащитник сборной Хорватии и мадридского "Реала" Лука Модрич хочет перейти в итальянский "Интер".

По информации La Gazzetta dello Sport, Модрич планирует встретится с президентом мадридской команды Флорентино Пересом и попросить продать его в миланский клуб.

Переход в "Интер" станет для Модрича новым вызовом, который необходим игроку.

До этого президент "Реала" заявил, что готов продать хорватского футболиста только за €750 млн.

"Газета.ру"
Теги: Модрич Реал
Сегодня, 00:55
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