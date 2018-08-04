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Домагой Вида близок к переходу в "Арсенал"

По информации The Sun, английский "Арсенал" готов заплатить 25 млн фунтов за переход Домагоя Виды.

Ранее сообщалось, что Вида был близок к переходу в "Ливерпуль", с которым он якобы уже даже согласовал двухлетний контракт.

Вида перешёл в "Бешикташ" в декабре 2017 года. Ранее он на протяжении пяти лет выступал за киевское "Динамо".
Теги: Вида Арсенал Ливерпуль Бешикташ
Сегодня, 10:35
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