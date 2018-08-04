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Агент Тибо Куртуа: мой клиент уже много раз дал понять "Челси", что он хочет уйти. Клубу лучше отпустить его в "Реал"

Агент Кристоф Хенротай, представляющий интересы голкипера сборной Бельгии и лондонского "Челси" Тибо Куртуа, сообщил, что игрок просит руководство лондонского клуба отпустить его в "Реал".

"Тибо уже ясно дал понять клубу, что лучшим вариантом для него будет переезд в Мадрид. "Челси" лучше отпустить его.

Это трудное решение для Куртуа, который хочет быть ближе к своей семье, а "Челси" должен принять предложение", — цитирует Хенротая The Sun.
Теги: Челси Реал Куртуа
Сегодня, 11:28
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:33) #
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Болеет за:
ЦСКА
а "Челси" должен принять предложение

так это Челси еще должен? а сказать то, что куртуа должен отпахать контракт? вот тут именно должен.
да и не показывает куртуа того уровня, который он показывал в Атлетико, потому Челси вполне легко может найти ему замену. Хотелка большая, а игру показывает несоизмеримую с наглой хотелкой


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Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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