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Флорентино Перес готов отпустить Модрича в "Интер" за 60 млн евро

По информации Football Italia, президент королевского клуба Флорентино Перес готов отпустить Луку Модрича в "Интер" за 60 млн евро.

Миланцы готовы изначально арендовать Модрича на год за 15 миллионов, а затем выкупить его за 25 миллионов.

Перес, в свою очередь, требует 25 миллионов за аренду и 35 – за дальнейший выкуп футболиста.

Ранее на этой неделе Перес заявил, что хорват сможет покинуть мадридскую команду, только если за него предложат 750 миллионов.
Теги: Реал Интер Модрич
Сегодня, 12:32
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№2 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 12:53) #
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Болеет за:
«Спартак»
AdreiPeterbyrg,
Скорее вся Рома перейдёт к Месси.
- Как тебе удалось вернуть нам всё эти вещи? Ты выкупил нашу задолженность у банка?
- Нет, я выкупил сам банк. Привычка...
(с)


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: AdreiPeterbyrg Санкт-Петербург (Сегодня, 12:39) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Как-то смещается центр футбольной жизни из Испании в Италию... Если Месси таки перейдет в Рому, Модрич в Интер... Интересно получается)
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
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