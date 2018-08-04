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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Флорентино Перес готов отпустить Модрича в "Интер" за 60 млн евро
По информации Football Italia, президент королевского клуба Флорентино Перес готов отпустить Луку Модрича в "Интер" за 60 млн евро.
Миланцы готовы изначально арендовать Модрича на год за 15 миллионов, а затем выкупить его за 25 миллионов.
Перес, в свою очередь, требует 25 миллионов за аренду и 35 – за дальнейший выкуп футболиста.
Ранее на этой неделе Перес заявил, что хорват сможет покинуть мадридскую команду, только если за него предложат 750 миллионов.
Миланцы готовы изначально арендовать Модрича на год за 15 миллионов, а затем выкупить его за 25 миллионов.
Перес, в свою очередь, требует 25 миллионов за аренду и 35 – за дальнейший выкуп футболиста.
Ранее на этой неделе Перес заявил, что хорват сможет покинуть мадридскую команду, только если за него предложат 750 миллионов.
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