Опрос:

Как сыграют "Локомотив" и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Решение Поля Погба привело Жозе Моуринью в бешенство

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба ответил отказом на просьбу Жозе Моуринью прервать свой отпуск пораньше.

Португалец попросил 25-летнего хавбека пораньше прибыть в расположение команды, чтобы тот успел набрать форму, однако француз не пошел навстречу своему тренеру.

По данным Tuttosport, Погба в этот же день устроил большую вечеринку для друзей и близких в Лос-Анджелесе, после чего отправился во Французскую Полинезию для продолжения отдыха.

По словам источника, решение француза привело Моуринью в бешенство.

Tuttosport
Теги: Погба Моуринью Манчестер Юнайтед
Сегодня, 14:42
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.