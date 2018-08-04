Решение Поля Погба привело Жозе Моуринью в бешенство

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба ответил отказом на просьбу Жозе Моуринью прервать свой отпуск пораньше.Португалец попросил 25-летнего хавбека пораньше прибыть в расположение команды, чтобы тот успел набрать форму, однако француз не пошел навстречу своему тренеру.По данным Tuttosport, Погба в этот же день устроил большую вечеринку для друзей и близких в Лос-Анджелесе, после чего отправился во Французскую Полинезию для продолжения отдыха.По словам источника, решение француза привело Моуринью в бешенство.