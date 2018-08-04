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Денис Черышев за 20 млн евро может перейти в "Реал Сосьедад"

Нападающий "Вильярреала" Денис Черышев может продолжить карьеру в в "Реал Сосьедаде", информирует Mundo Deportivo.

Сообщается, что "Вильярреал" в летнее трансферное окно намерен расстаться с футболистом. Сумма трансфера оценивается в 20 миллионов евро, "Реал Сосьедад" является основным претендентом на футболиста.

В минувшем сезоне Черышев провел 32 матча в составе "Вильярреала" и забил 4 гола. На ЧМ-2018 Черышев забил 4 мяча.
Теги: Черышев Вильярреал Реал Сосьедад Трансферы
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