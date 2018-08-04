Увеличенный отпуск Рамоса вызвал недовольство игроков "Реала"

Футболисты мадридского "Реала" недовольны увеличенным отпуском защитника и капитана команды Серхио Рамоса.По информации A Bola, некоторые игроки "королевского клуба" недовольны особым положением Рамоса.Отмечается, что остальные футболисты, принимавшие участие в чемпионате мира 2018 года в России, вышли из отпуска раньше.