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Увеличенный отпуск Рамоса вызвал недовольство игроков "Реала"

Футболисты мадридского "Реала" недовольны увеличенным отпуском защитника и капитана команды Серхио Рамоса.

По информации A Bola, некоторые игроки "королевского клуба" недовольны особым положением Рамоса.

Отмечается, что остальные футболисты, принимавшие участие в чемпионате мира 2018 года в России, вышли из отпуска раньше.

"Газета.ру"
Теги: Рамос Реал
Сегодня, 18:13
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