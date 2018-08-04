"Милан" готов продать Бакку за 10 миллионов евро

"Милан" готов продать нападающего Карлоса Бакку за 10 млн.По информации Lа Gazzetta dello Sport, итальянский клуб больше не заинтересован в колумбийском футболисте после перехода форварда туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаина.Отмечается, что интерес к 31-летнему Бакке проявляет "Вильярреал".Форвард выступает за "Милан" с 2015 года. Минувший сезон колумбиец провел на правах аренды в "Вилярреале", за который забил 15 мячей и сделал шесть голевых передач в 35 матчах.