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"Милан" готов продать Бакку за 10 миллионов евро

"Милан" готов продать нападающего Карлоса Бакку за 10 млн.

По информации Lа Gazzetta dello Sport, итальянский клуб больше не заинтересован в колумбийском футболисте после перехода форварда туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаина.

Отмечается, что интерес к 31-летнему Бакке проявляет "Вильярреал".

Форвард выступает за "Милан" с 2015 года. Минувший сезон колумбиец провел на правах аренды в "Вилярреале", за который забил 15 мячей и сделал шесть голевых передач в 35 матчах.

"Газета.ру"
Теги: Милан Бакка
Сегодня, 18:51
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№1 Написал: перс Ростов на Дону (Сегодня, 19:01) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
у него что все зубы золотые?
Регистрация: 9.11.2013 [жалоба]
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