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Гол Мартинеса принес "Интеру" победу над "Лионом"

"Интер" в матче Международного кубка чемпионов обыграл "Лион" (1:0).

Международный кубок чемпионов

Стадион: Виа Дель Маре (Лечче, Италия)

"Интер" – "Лион" 1:0

Голы: Мартинес, 54

"Лион": Горжлен - Соле, Рафаэл, Дюбуа - Терье, Ндомбеле, Ферри, Мартинш Перейра, Диоп - Маолида, (Траоре, 77), Диас, (Гуири, 62).

"Интер": Ханданович - Далберт, де Врей, (Раноккия, 63), Д`Амброзио, (Рорич, 85), Шкриньяр - Политано, (Цаппа, 84), Асамоа, Гальярдини, (Весино, 60), - Мартинес, Карамо, (Жоау Мариу, 63), Икарди.

Предупреждения: Шейх, 41, Ферри, 58, Мартинес, 67
Теги: Интер Лион
Вчера, 23:27
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