Джанлуиджи Буффон поблагодарил "Ювентус" после победы в Суперкубке Франции

Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон после победы в Суперкубке Франции над "Монако" поблагодарил "Ювентус" за возможность выходить на поле в возрасте 40 лет."Даже в 40 лет все еще можно радоваться победе в Суперкубке. Хочу сказать спасибо "Ювентусу", который позволил мне в этом возрасте остаться в оптимальных кондициях и продолжать выступать.Спасибо и "ПСЖ", которые нашли нужные аргументы, чтобы убедить меня принять новый вызов. Спасибо моим новым партнерам за то, что приняли меня с энтузиазмом и уважением, а также за возможность поднять над головой новый трофей", — написал голкипер в своем инстаграме.