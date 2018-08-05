Диего Марадона поддержал президента Венесуэллы после покушения

Председатель правления брестского "Динамо", знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона выразил слова поддержки в адрес президента Венесуэллы Николаса Мадуро.В субботу в Каракасе была совершена неудачная попытка покушения на Мадуро в ходе его выступления на митинге. Глава государства не пострадал."Покушение на Николаса Мадуро - это покушение на народ. Венесуэлла не сдается. Силы тебе, дорогой друг!", - написал Марадона.