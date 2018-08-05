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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Алексей Егоров: судьи были не худшими в этой игре (4)
Диего Марадона поддержал президента Венесуэллы после покушения
Председатель правления брестского "Динамо", знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона выразил слова поддержки в адрес президента Венесуэллы Николаса Мадуро.
В субботу в Каракасе была совершена неудачная попытка покушения на Мадуро в ходе его выступления на митинге. Глава государства не пострадал.
"Покушение на Николаса Мадуро - это покушение на народ. Венесуэлла не сдается. Силы тебе, дорогой друг!", - написал Марадона.
"Спорт-Экспресс"
В субботу в Каракасе была совершена неудачная попытка покушения на Мадуро в ходе его выступления на митинге. Глава государства не пострадал.
"Покушение на Николаса Мадуро - это покушение на народ. Венесуэлла не сдается. Силы тебе, дорогой друг!", - написал Марадона.
"Спорт-Экспресс"
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