Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Антонио Кассано: "Ювентус"должен выиграть серию А уже к февралю

Известный итальянский форвард Антонио Кассано уверен, что в предстоящем сезоне серию А снова выиграет "Ювентус".

"Интер", "Рома", "Лацио" – все укрепляются. Но "Ювентус" – это совсем другой урвоень. Он подобен Усэйну Болту. Если выходит в гонку, то непременно хочет победить и побеждает.

"Юве" должен выиграть серию А уже к в февралю, а потом думать о Лиге чемпионов. У него запас перед конкурентами на три-четыре года. "Ювентус" просто иначе запрограммирован, иначе мыслит", - цитирует Кассано Il Mattino.
Теги: Ювентус Интер Рома Лацио Кассано
Сегодня, 10:35
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.