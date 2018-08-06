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"Челси" готов отдать 100 млн. евро за Облака

"Челси" хочет приобрести голкипера "Атлетико" Яна Облака в ближайшие 24 часа, утверждает Mundo Deportivo. Владелец клуба Роман Абрамович готов выплатить 100 миллионов евро отступных за 25-летнего словенца.

Сообщается, что вратарь "синих" Тибо Куртуа сегодня не явился на тренировку команды. Он близок к переходу в "Реал".

В прошедшем сезоне Облак принял участие в 37 матчах чемпионата Испании, в которых пропустил 22 гола.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Челси Облак
Сегодня, 20:29
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