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"Манчестер Юнайтед" готов побить трансферный рекорд

"Манчестер Юнайтед" готов заплатить более 75 млн фунтов за защитника сборной Англии и "Лестер Сити" Гарри Магуайра.

Как передает Sky Sports, английский футболист может стать самым дорогим игроком обороны в истории.

Рекорд по сумме трансфера за защитника принадлежит голландцу Вирджилу Ван Дейку, перешедшему из "Саутгемптона" в "Ливерпуль" за 75 млн.

"Газета.ру"
Теги: Манчестер Юнайтед Лестер Трансферы
Вчера, 23:49
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(1)
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 00:28) #
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online

Тьфу на них.. Обесценивают Видичей. Тьфу еще раз.
Одна футбольная шваль в последнее время, по 30 в монаки продают.
Футбол превратился не в наследие, а в какую то насмешку.
Это все исходит от безнравносности. Потеря духовной культуры. Размен моральных ценностей.
Разве вас удивит факт, если через пол года, того же розовощекого парня Головина, бывшего ормейца, в гейЕвропе, с их моральными ценностями и принципами, отрахают в анальное отверстие? Меня не удивит . А Вас? Вот положа руку на сердце! Разве что-то не так???


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№1 Написал: Goodmany Russia (Сегодня, 00:19) #
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безумцы... платить такие деньги за игрока средней руки?
Регистрация: 3.03.2013 [жалоба]
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