"Манчестер Юнайтед" готов побить трансферный рекорд

"Манчестер Юнайтед" готов заплатить более 75 млн фунтов за защитника сборной Англии и "Лестер Сити" Гарри Магуайра.Как передает Sky Sports, английский футболист может стать самым дорогим игроком обороны в истории.Рекорд по сумме трансфера за защитника принадлежит голландцу Вирджилу Ван Дейку, перешедшему из "Саутгемптона" в "Ливерпуль" за 75 млн.