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Бибрас Натхо подписал контракт с "Олимпиакосом"

Экс-хавбек ЦСКА Бибрас Натхо стал игроком "Олимпиакоса".

Ранее сообщалось, что греческий клуб предложил 31-летнему полузащитнику контракт по схеме "1+1", на сумму 600 тысяч евро в сезон, не включая премиальные.

Натхо выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год. В составе армейцев он становился чемпионом России.
Теги: Натхо Олимпиакос
Сегодня, 09:05
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№3 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 09:22) #
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Цитата: serega_user
Да тут еще в другом суть. Натхо же хотел якобы в топ-чемпионат перейти...а тут Олимпиакос греческий


Ну он не только в топ- чемп хотел, но и в топ- клуб)) Да и остаться в ЦСКА хотел. Только требовал повышение ЗП, и контракт на 2 года.

Ну в любом случае- удачи Бибе. Пользы он много принес, хотя и сдал в последние годы.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 09:12) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: P. Holmberg
Жаль Понтус не в ПАОКе. А то было бы круто - два бывших одноклубника в клубах- врагах. Было бы супердерби.

Да тут еще в другом суть. Натхо же хотел якобы в топ-чемпионат перейти...а тут Олимпиакос греческий smile
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 09:10) #
  • -1
  •  (1)

Жаль Понтус не в ПАОКе. А то было бы круто - два бывших одноклубника в клубах- врагах. Было бы супердерби.


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
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