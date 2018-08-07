Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Челси" может приобрести голкипера "Атлетика" за 80 млн евро

Лондонский "Челси" хочет приобрести голкипера "Атлетика" и сборной Испании Кепу.

По информации As, руководство "синих" готово заплатить за 23-летнего Кепу 80 миллионов евро, которые прописаны в его контракте в качестве отступных.

Он должен заменить в стане "Челси" Тибо Куртуа, который намерен покинуть клуб.
Теги: Челси Атлетик Куртуа
Сегодня, 11:45
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: Босх Россия (Сегодня, 11:51) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
Облака мы помним.Он к нам в Ростов приезжал, с Аяксом.
Хорош чертяка ...


--------------------
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
№1 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 11:48) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Динамо К»
А может ЗМС Габулова стоит пригласить пока свободен. Будет создавать атмосферу в раздевалке.как в сборной. smile
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.