Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Социальная сеть "Одноклассники" продолжит транслировать матчи испанской примеры

Социальная сеть "Одноклассники" в рамках партнерства с компанией "Телеспорт" продолжит транслировать матчи испанской примеры в сезоне-2018/19.

Трансляции будут проходить, как и прежде, в группе телеканала "Сила".

В минувшем сезоне в социальной сети прошли 293 трансляции матчей, которые собрали суммарно более 144 миллионов просмотров, свыше 19 миллионов уникальных пользователей посмотрели игры.

Самыми популярными трансляциями стали матчи "Реала" и "Барселоны", которые получили более 5 миллионов просмотров каждая.

Одноклассники
Теги: Реал Барселона
Сегодня, 13:19
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.