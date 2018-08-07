Социальная сеть "Одноклассники" продолжит транслировать матчи испанской примеры

Социальная сеть "Одноклассники" в рамках партнерства с компанией "Телеспорт" продолжит транслировать матчи испанской примеры в сезоне-2018/19.Трансляции будут проходить, как и прежде, в группе телеканала "Сила".В минувшем сезоне в социальной сети прошли 293 трансляции матчей, которые собрали суммарно более 144 миллионов просмотров, свыше 19 миллионов уникальных пользователей посмотрели игры.Самыми популярными трансляциями стали матчи "Реала" и "Барселоны", которые получили более 5 миллионов просмотров каждая.