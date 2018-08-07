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Матео Ковачич продолжит карьеру в АПЛ

Хавбек "Реала" Матео Ковачич перейдет в "Челси", сообщает Marca.

Стороны практически согласовали аренду 24-летнего хавбека в лондонский клуб.

О трансфере должно быть объявлено уже в ближайшее время.
Теги: Ковачич Реал Челси
Сегодня, 14:28
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