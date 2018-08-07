Во главе с Рэзваном Луческу ПАОК одержал 19 побед в 19 домашних матчах

В среду, 8 августа, "Спартак" сыграет в Салониках против ПАОК в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.Румынские СМИ отметили, что под руководством 49-летнего тренера ПАОК в 19 домашних матчах одержал 19 побед.В общей сложности ПАОК провел под руководством Рэзвана 42 матча, в которых одержал 34 победы, 4 раза сыграл вничью и потерпел 4 поражения.Луческу-младший работает главным тренером ПАОК с 11 августа 2017 года. В прошлом сезоне команда выиграла с ним Кубок Греции.