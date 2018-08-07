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Во главе с Рэзваном Луческу ПАОК одержал 19 побед в 19 домашних матчах

В среду, 8 августа, "Спартак" сыграет в Салониках против ПАОК в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.

Румынские СМИ отметили, что под руководством 49-летнего тренера ПАОК в 19 домашних матчах одержал 19 побед.

В общей сложности ПАОК провел под руководством Рэзвана 42 матча, в которых одержал 34 победы, 4 раза сыграл вничью и потерпел 4 поражения.

Луческу-младший работает главным тренером ПАОК с 11 августа 2017 года. В прошлом сезоне команда выиграла с ним Кубок Греции.
Теги: ПАОК Спартак
Сегодня, 15:46
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№4 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 16:17) #
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Это даже хорошо - все серии имеют обыкновение заканчиваться.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№3 Написал: Parshin (Сегодня, 16:09) #
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Не пугайте и без вас страшно !!! Итак все спортачи уже памперсы одели!
В греческом зале, в греческом зале (стадионе)...
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 16:07) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Осталось разорвать Сраптак.Посмотрим как профессионалы унизят клоунов и любителей.


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№1 Написал: Realist2000 (Сегодня, 15:53) #
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  •  (3)

Когда-то все случается впервые.Почему не завтра?
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
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