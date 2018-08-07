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"Наполи" обыграл "Боруссию" в товарищеском матче

"Наполи" обыграл дортмудскую "Боруссию" в товарищеском матче - 3:1.

Товарищеский матч

"Наполи" – "Боруссия" Д 3:1

Гол: Милик, 17, Максимович, 29, Кальехон, 90+1 - Филипп, 65

"Наполи": Карнезис, Аллан (Грасси, 46), Верди (Инглезе, 64), Диавара (Кальехон, 64), Кирикеш (Руис, 83), Максимович (Кулибали, 64), Милик (Инсинье, 64), Рог, Руй (Альбиоль, 64), Унас (Гамшик, 64), Хисай (Луперто, 64)

"Боруссия": Бюрки, Гетце, Дахуд (Роде, 86), Диалло, Пищек (Бокхорн, 76), Пулишич, Санчо, Топрак, Филипп, Шахин, Шмельцер
Теги: Наполи Боруссия Д
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