Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:15
Диего Марадона: беспокоит, что журналисты не включают меня в список возможных тренеров сборной Аргентины
Диего Марадона: беспокоит, что журналисты не включают меня в список возможных тренеров сборной Аргентины
18:32
Александр Мейтин: мнения болельщиков будут учитываться при введении Fan ID в чемпионате России (3)
Александр Мейтин: мнения болельщиков будут учитываться при введении Fan ID в чемпионате России (3)
18:28
В Москве считают "Чертаново" примером для региональных базисных центров подготовки юных спортсменов
В Москве считают "Чертаново" примером для региональных базисных центров подготовки юных спортсменов
17:45
"Спартак" прилетел в Грецию (8)
"Спартак" прилетел в Грецию (8)
17:03
Сергей Семак: для того, чтобы сделать команду более крепкой и сбалансированной, нужно усиление (8)
Сергей Семак: для того, чтобы сделать команду более крепкой и сбалансированной, нужно усиление (8)
14:15
Александр Егоров: сейчас каждый контакт в штрафной - это пенальти. Я против такой трактовки (4)
Александр Егоров: сейчас каждый контакт в штрафной - это пенальти. Я против такой трактовки (4)
13:24
Хавбек ПАОКа: у нас есть мечта - сыграть в групповом этапе ЛЧ. И мы готовы биться за эту мечту (1)
Хавбек ПАОКа: у нас есть мечта - сыграть в групповом этапе ЛЧ. И мы готовы биться за эту мечту (1)
"Наполи" обыграл "Боруссию" в товарищеском матче
"Наполи" обыграл дортмудскую "Боруссию" в товарищеском матче - 3:1.
Товарищеский матч
"Наполи" – "Боруссия" Д 3:1
Гол: Милик, 17, Максимович, 29, Кальехон, 90+1 - Филипп, 65
"Наполи": Карнезис, Аллан (Грасси, 46), Верди (Инглезе, 64), Диавара (Кальехон, 64), Кирикеш (Руис, 83), Максимович (Кулибали, 64), Милик (Инсинье, 64), Рог, Руй (Альбиоль, 64), Унас (Гамшик, 64), Хисай (Луперто, 64)
"Боруссия": Бюрки, Гетце, Дахуд (Роде, 86), Диалло, Пищек (Бокхорн, 76), Пулишич, Санчо, Топрак, Филипп, Шахин, Шмельцер
Товарищеский матч
"Наполи" – "Боруссия" Д 3:1
Гол: Милик, 17, Максимович, 29, Кальехон, 90+1 - Филипп, 65
"Наполи": Карнезис, Аллан (Грасси, 46), Верди (Инглезе, 64), Диавара (Кальехон, 64), Кирикеш (Руис, 83), Максимович (Кулибали, 64), Милик (Инсинье, 64), Рог, Руй (Альбиоль, 64), Унас (Гамшик, 64), Хисай (Луперто, 64)
"Боруссия": Бюрки, Гетце, Дахуд (Роде, 86), Диалло, Пищек (Бокхорн, 76), Пулишич, Санчо, Топрак, Филипп, Шахин, Шмельцер
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.