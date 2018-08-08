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"Бенфика" обыграла "Фенербахче"

Португальская "Бенфика" обыграла турецкий "Фенербахче" в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов - 1:0.

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд.

Первый матч

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия)

"Бенфика" – "Фенербахче" 1:0

Голы: Серви, 68

"Бенфика": Влаходимос, Алмейда, Гримальдо, Диаш, Жардел, Фейса, Пицци, Фернандеш, Сальвио (Живкович, 75), Серви, Феррейра (Кастильо, 63)

"Фенербахче": Демирель, Исла, Калдырым, Нойштедтер, Шкртел, Топал, Дирар (Алыджы, 87), Эльмас, Потук (Сольдадо, 74), Жулиано, Вальбуэна (Экичи, 61)

Предупреждения: Сольдадо, 78, Гримальдо, 79, Экичи, 82, Эльмас, 90+1
Теги: Бенфика Фенербахче
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