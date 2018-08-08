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"МЮ" не собирается продавать Погба "Барселоне"

Руководство "Манчестер Юнайтед" официально объявило "Барселоне", что не заинтересованы в продаже французского полузащитника Поля Погба.

По данным издания The Telegraph, вице-президент манкунианцев Эд Вудворд отказался отпускать француза, даже несмотря на ухудшение отношений между футболистом и главным тренером английской команды Жозе Моуринью.

Ранее сообщалось, что Погба рассматривает предложения туринского "Ювентуса" и испанской "Барселоны", недовольный несправедливой критикой португальского наставника. Контракт 25-летнего игрока с "МЮ" рассчитан до 2021 года.

"Газета.ру"
Теги: Манчестер Юнайтед Погба Барселона Трансферы
Сегодня, 00:22
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