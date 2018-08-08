"МЮ" не собирается продавать Погба "Барселоне"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:51
"Бернли" подписал контракт с Выдрой (1)
"Бернли" подписал контракт с Выдрой (1)
Вчера, 23:29
"Наполи" обыграл "Боруссию" в товарищеском матче
"Наполи" обыграл "Боруссию" в товарищеском матче
Вчера, 23:17
"Челси" подпишет 19-летнего вратаря "Атлетика" (1)
"Челси" подпишет 19-летнего вратаря "Атлетика" (1)
Вчера, 23:15
"Милан" хочет взять в аренду Бакайоко
"Милан" хочет взять в аренду Бакайоко
Вчера, 22:26
Тина Канделаки предложила снять фильм про Дзюбу (9)
Тина Канделаки предложила снять фильм про Дзюбу (9)
Вчера, 22:16
БАТЭ на выезде обыграл "Карабах" в Лиге чемпионов (1)
БАТЭ на выезде обыграл "Карабах" в Лиге чемпионов (1)
Вчера, 22:15
Диего Марадона: беспокоит, что журналисты не включают меня в список возможных тренеров сборной Аргентины
Диего Марадона: беспокоит, что журналисты не включают меня в список возможных тренеров сборной Аргентины
Вчера, 22:04
Михаил Вилков рассудит "Рубин" и "Зенит", на матч "Уфа" - "Краснодар" никто не назначен (9)
Михаил Вилков рассудит "Рубин" и "Зенит", на матч "Уфа" - "Краснодар" никто не назначен (9)
Вчера, 21:35
Леонид Трахтенберг: завтра ни старший, ни младший Ерёменко, ни их папа играть не будут (5)
Леонид Трахтенберг: завтра ни старший, ни младший Ерёменко, ни их папа играть не будут (5)
Вчера, 21:15
Денис Глушаков: несмотря на дисквалификацию болельщиков, я думаю мы их все равно услышим
Денис Глушаков: несмотря на дисквалификацию болельщиков, я думаю мы их все равно услышим
Вчера, 20:47
Массимо Каррера: приехали в Грецию за победой (6)
Массимо Каррера: приехали в Грецию за победой (6)
Вчера, 20:34
Массимо Каррера: не считаю "Спартак" фаворитом в матче с ПАОК (17)
Массимо Каррера: не считаю "Спартак" фаворитом в матче с ПАОК (17)
Вчера, 20:09
Сергей Семак: штрафов за маты в "Зените" нет (7)
Сергей Семак: штрафов за маты в "Зените" нет (7)
Вчера, 20:05
Валерий Кечинов: Еременко – хорошее усиление для "Спартака" (2)
Валерий Кечинов: Еременко – хорошее усиление для "Спартака" (2)
Вчера, 19:33
Марко Пьяца перешел в "Фиорентину" на правах аренды
Марко Пьяца перешел в "Фиорентину" на правах аренды
Вчера, 19:14
Олег Веретенников: "Спартак" победит ПАОК – 1:0 (3)
Олег Веретенников: "Спартак" победит ПАОК – 1:0 (3)
Вчера, 19:02
"Астана" уступила загребскому "Динамо" (1)
"Астана" уступила загребскому "Динамо" (1)
Вчера, 18:32
Александр Мейтин: мнения болельщиков будут учитываться при введении Fan ID в чемпионате России (3)
Александр Мейтин: мнения болельщиков будут учитываться при введении Fan ID в чемпионате России (3)
Вчера, 18:28
В Москве считают "Чертаново" примером для региональных базисных центров подготовки юных спортсменов
В Москве считают "Чертаново" примером для региональных базисных центров подготовки юных спортсменов
Вчера, 18:19
Болельщики "Енисея" установили флаг клуба на Эльбрусе (1)
Болельщики "Енисея" установили флаг клуба на Эльбрусе (1)
Вчера, 17:45
"Спартак" прилетел в Грецию (8)
"Спартак" прилетел в Грецию (8)
Вчера, 17:41
Защитник "Анжи" Гурам Тетрашвили пропустит около месяца (1)
Защитник "Анжи" Гурам Тетрашвили пропустит около месяца (1)
Вчера, 17:13
"Зенит" в Минске поддержат около 2,5 тысяч болельщиков (1)
"Зенит" в Минске поддержат около 2,5 тысяч болельщиков (1)
Вчера, 17:03
Сергей Семак: для того, чтобы сделать команду более крепкой и сбалансированной, нужно усиление (8)
Сергей Семак: для того, чтобы сделать команду более крепкой и сбалансированной, нужно усиление (8)
Вчера, 16:44
Усэйн Болт начал тренировки в австралийском клубе (2)
Усэйн Болт начал тренировки в австралийском клубе (2)
Вчера, 16:04
Нечестное слово. Еременко почти наверняка в "Спартаке" (20)
Нечестное слово. Еременко почти наверняка в "Спартаке" (20)
Вчера, 15:54
С нынешнего сезона клубы РПЛ могут выходить на поле под свои гимны вместо марша Блантера (11)
С нынешнего сезона клубы РПЛ могут выходить на поле под свои гимны вместо марша Блантера (11)
Вчера, 15:26
Продав акции "Арсенала", Усманов в ближайшее время станет владельцем другого клуба АПЛ (12)
Продав акции "Арсенала", Усманов в ближайшее время станет владельцем другого клуба АПЛ (12)
Вчера, 14:50
Эрнани: я буду бороться за место в составе "Зенита" (3)
Эрнани: я буду бороться за место в составе "Зенита" (3)
Вчера, 14:45
Тибо Куртуа вновь не явился на тренировку "Челси" (2)
Тибо Куртуа вновь не явился на тренировку "Челси" (2)
"МЮ" не собирается продавать Погба "Барселоне"
Руководство "Манчестер Юнайтед" официально объявило "Барселоне", что не заинтересованы в продаже французского полузащитника Поля Погба.
По данным издания The Telegraph, вице-президент манкунианцев Эд Вудворд отказался отпускать француза, даже несмотря на ухудшение отношений между футболистом и главным тренером английской команды Жозе Моуринью.
Ранее сообщалось, что Погба рассматривает предложения туринского "Ювентуса" и испанской "Барселоны", недовольный несправедливой критикой португальского наставника. Контракт 25-летнего игрока с "МЮ" рассчитан до 2021 года.
"Газета.ру"
По данным издания The Telegraph, вице-президент манкунианцев Эд Вудворд отказался отпускать француза, даже несмотря на ухудшение отношений между футболистом и главным тренером английской команды Жозе Моуринью.
Ранее сообщалось, что Погба рассматривает предложения туринского "Ювентуса" и испанской "Барселоны", недовольный несправедливой критикой португальского наставника. Контракт 25-летнего игрока с "МЮ" рассчитан до 2021 года.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.