"Интер" хочет продать Кандреву в "Монако"

Миланский "Интер" хочет расстаться с полузащитником Антонио Кандревой. "Нерадзурри" хотели бы продать хавбека в "Монако".Итальянский клуб также не против задействовать Кандреву в сделке по покупке Бальде Кейта. Но купить Кейта "Интер" готов независимо от перехода Кандревы.В прошлом сезоне 31-летний Кандрева провел за "Интер" 37 матчей без забитых голов.