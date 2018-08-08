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"Интер" хочет продать Кандреву в "Монако"

Миланский "Интер" хочет расстаться с полузащитником Антонио Кандревой. "Нерадзурри" хотели бы продать хавбека в "Монако".

Итальянский клуб также не против задействовать Кандреву в сделке по покупке Бальде Кейта. Но купить Кейта "Интер" готов независимо от перехода Кандревы.

В прошлом сезоне 31-летний Кандрева провел за "Интер" 37 матчей без забитых голов.

Sport24
Теги: Интер Монако Трансферы
Сегодня, 02:06
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