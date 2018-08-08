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"Фулхэм" объявил об аренде защитника "Арсенала"

Защитник "Арсенала" Калум Чемберс продолжит карьеру в "Фулхэме".

23-летний англичанин будет выступать за "дачников" до конца сезона на правах аренды.

"Я смотрел много матчей "Фулхэма" в прошлом сезоне. Мне нравится тот футбол, в который играет команда, ее возглавляет хороший тренер. С нетерпением жду начала сезона", - приводит слова Чемберса официальный твиттер лондонского клуба.
Теги: Фулхэм Арсенал Чемберс
Сегодня, 09:24
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№1 Написал: Светлана Хилиниченко (Сегодня, 10:07) #
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