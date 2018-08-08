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Эвертон Рибейру: Роналду покинул "Реал", испугавшись Винисиуса - он бы посадил его на лавку

Бывший партнер Винисиуса Жуниора по "Фламенго" Эвертон Рибейру прокомментировал дебют бразильца за "Реал".

"Винисиусу только-только исполнилось 18. Я думаю, в "Реале" он станет легендой. Если он играл на таком уровне во "Фламенго" в 17 лет, он будет топ-футболистом.

Уверен, Роналду ушел из "Реала" потому, что испугался Винисиуса. Он знал, что сядет на лавку", - сказал бразилец.

Напомним, "Реал" приобрел Винисиуса еще летом 2017 года. 20 июля нынешнего года договор между действующим победителем Лиги чемпионов и 18-летним форвардом вступил в силу. Сумма трансфера составила 45 миллионов евро.

O Dia
Теги: Реал Ювентус Роналду
Сегодня, 09:57
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