Эвертон Рибейру: Роналду покинул "Реал", испугавшись Винисиуса - он бы посадил его на лавку

Бывший партнер Винисиуса Жуниора по "Фламенго" Эвертон Рибейру прокомментировал дебют бразильца за "Реал"."Винисиусу только-только исполнилось 18. Я думаю, в "Реале" он станет легендой. Если он играл на таком уровне во "Фламенго" в 17 лет, он будет топ-футболистом.Уверен, Роналду ушел из "Реала" потому, что испугался Винисиуса. Он знал, что сядет на лавку", - сказал бразилец.Напомним, "Реал" приобрел Винисиуса еще летом 2017 года. 20 июля нынешнего года договор между действующим победителем Лиги чемпионов и 18-летним форвардом вступил в силу. Сумма трансфера составила 45 миллионов евро.