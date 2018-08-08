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Хосеп Гвардиола: мы можем доминировать в АПЛ еще сильнее

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосе Гвардиола отметил, что в нынешнем сезоне действующие чемпионы Англии постараются установить новый рекорд и набрать больше 100 очков за сезон.

"Меня спрашивают, можно ли набрать ещё больше, чем 100 очков. Я говорю, что нет, потому что мы здесь находимся не для этого. Но зато игроки могут стать сильнее, выступить лучше.

Мы верим, что можем доминировать в АПЛ ещё больше. Нам это по силам", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
Теги: Гвардиола Манчестер Сити
Сегодня, 10:09
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