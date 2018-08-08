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"Вест Хэм" хочет приобрести форварда "Сельты" за 50 млн евро

Нападающий "Сельты" Макси Гомес может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает AS, "Вест Хэм" готов выплатить всю сумму отступных за 21-летнего форварда, равняющуюся 50 миллионам евро.

Гомес перешел в "Сельту" в прошлом году за 4 миллиона евро из "Дефенсор Спортинг". Уругваец в первом же сезоне в чемпионате Испании в 35 матчах забил 17 мячей.
Теги: Вест Хэм Сельта
Сегодня, 12:04
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