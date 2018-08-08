Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Атлетик" подтвердил 80-миллионный трансфер Кепы в "Челси" - он стал самым дорогим вратарём в истории

Вратарь "Атлетика" Кепа продолжит карьеру в "Челси".

Пресс-служба испанского клуба подтвердила трансфер 23-летнего голкипера.

Лондонцы заплатили за игрока 80 миллионов евро – эта сумма была прописана в его контракте в качестве отступных.

Таким образом, Кепа стал самым дорогим испанским футболистом в истории футбола.

"Атлетик"
Теги: Атлетик Челси
Сегодня, 13:45
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
9
(0)
№9 Написал: пончевед (Сегодня, 14:31) #
  • 0
  •  (0)
online

он в топ-5 лучших вратарей мира то входит хотя бы? smirk
Регистрация: 6.09.2011 [жалоба]
№8 Написал: LEGOLAS-22 Красногорск (Сегодня, 14:13) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Босх
вчера его звали Ян Облак....
а сегодня Кепи...
ЧТО за нах?

мб потому что клубы разные, не думал?

Цитата: FanatFCSM
Удивительно! Видимо полумертвый атлетико не хотел отпускать перспективного 22 летнего игрока на других условиях, кроме как отступных и челси ПОЧЕМУ ТО решились на это, так как Куртуа уже завтра подпишет контракт с Реалом

В Англии завтра окно трансферное на вход закроется.
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
№7 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 14:12) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Удивительно! Видимо полумертвый атлетико не хотел отпускать перспективного 22 летнего игрока на других условиях, кроме как отступных и челси ПОЧЕМУ ТО решились на это, так как Куртуа уже завтра подпишет контракт с Реалом


--------------------
Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013 [жалоба]
№6 Написал: Босх Россия (Сегодня, 14:12) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
вчера его звали Ян Облак....
а сегодня Кепи...
ЧТО за нах?


--------------------
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
№5 Написал: AdreiPeterbyrg Санкт-Петербург (Сегодня, 14:10) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
парню 23 года. За 2018 год провел "0" игр за клуб... За что такие деньги? Если бы это был не Челси, то я решил бы - что это просто отмывка денег.
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
№4 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 14:05) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Дебилы блеать, ЗМС Габулова могли у Брюгге раз в 20 дешевле взять! smiley
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
№3 Написал: Voland г.Москва (Сегодня, 14:04) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
scream
Идиоты. Что тут еще скажешь!? Вот что значит затупить с трансферами до последнего дня.


--------------------
Но не надо хоронить эту команду. Она ещё покажет себя на следующих крупных турнирах. (c) Фурсенко
Регистрация: 23.07.2007 [жалоба]
№2 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 14:04) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Зря..есть же ЗМС Габулов.... smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№1 Написал: CSKA085 Москва (Сегодня, 13:59) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
просто идиотизм,я понимаю Алиссон,распиаренный бразилец,игрок сборной,хотя и половины денег не должен стоить,но это кто вообще такой?)))
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.