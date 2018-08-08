"Атлетик" подтвердил 80-миллионный трансфер Кепы в "Челси" - он стал самым дорогим вратарём в истории

Вратарь "Атлетика" Кепа продолжит карьеру в "Челси".Пресс-служба испанского клуба подтвердила трансфер 23-летнего голкипера.Лондонцы заплатили за игрока 80 миллионов евро – эта сумма была прописана в его контракте в качестве отступных.Таким образом, Кепа стал самым дорогим испанским футболистом в истории футбола.