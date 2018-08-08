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Александр Головин: у меня травма голеностопа

Полузащитник "Монако" Александр Головин подтвердил, что он получил травму голеностопа.

В то же время хавбек добавил, что хирургическое вмешательство ему не потребуется. Игрок был замечен в одной из больниц на костылях с бандажом на правой ноге.

"У меня травма голеностопа. Операция не потребуется. Процесс восстановление займет где-то 3-4 недели. Более развернутых комментариев пока давать не готов", - цитирует Головина "Спорт-Экспресс".
Теги: Головин Монако
Сегодня, 21:16
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№1 Написал: Marselle Уфа (Сегодня, 22:04) #
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Болеет за:
«Уфа»
Сезон начинается
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
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