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"Челси" объявил о переходе Куртуа в "Реал"

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа станет игроком "Реала", сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Завтра Куртуа пройдет медосмотр. Контракт 26-летнего футболиста с мадридским клубом будет рассчитан на 6 лет.

В "Челси" на правах аренды на один сезон отправится полузащитник "Реала" Матео Ковачич.
Теги: Куртуа Ковачич Челси Реал Трансферы
Вчера, 22:47
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