"Челси" объявил о переходе Куртуа в "Реал"

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа станет игроком "Реала", сообщает официальный сайт лондонского клуба.Завтра Куртуа пройдет медосмотр. Контракт 26-летнего футболиста с мадридским клубом будет рассчитан на 6 лет.В "Челси" на правах аренды на один сезон отправится полузащитник "Реала" Матео Ковачич.