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Кепа Аррисабалага подписал с "Челси" 7-летний контракт

Голкипер "Атлетика" Кепа Аррисабалага стал игроком "Челси", сообщает официальный сайт клуба.

"Челси" подтвердил подписание контракта с 23-летним испанцем на семь лет.

Кепа стал самым дорогим вратарем в истории футбола и самым дорогим испанцем. Сумма трансфера составила 80 миллионов евро.
Теги: Атлетик Челси Трансферы
Сегодня, 01:39
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