Кепа Аррисабалага подписал с "Челси" 7-летний контракт

Голкипер "Атлетика" Кепа Аррисабалага стал игроком "Челси", сообщает официальный сайт клуба."Челси" подтвердил подписание контракта с 23-летним испанцем на семь лет.Кепа стал самым дорогим вратарем в истории футбола и самым дорогим испанцем. Сумма трансфера составила 80 миллионов евро.