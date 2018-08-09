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Диего Годин отказался продолжить карьеру в АПЛ

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, защитник "Атлетико" Диего Годин отклонил предложение "Манчестер Юнайтед".

"МЮ" был готов заплатить "Атлетико" сумму отступных в размере 25 млн евро, а самому уругвайскому футболисту предлагал 9 млн евро в год.

Годин дал отрицательный ответ.

Годин является игроком "Атлетико" с 2010 года. В составе мадридской команды 32-летний футболист принял участие в 350 матчах, в которых забил 23 гола и сделал 11 голевых передач.

Твиттер Джанлуки Ди Марцио
Теги: Атлетико Мадрид Годин Манчестер Юнайтед
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