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Йон Гудни Фьолусон перейдет в "Краснодар"

"Краснодар" и шведский "Норчепинг" договорились о переходе защитника сборной Исландии Йона Гудни Фьолусона, сообщает официальный сайт клуба.

В 2010 году игрок (рост 195 сантиметров) впервые был призван в национальную команду и с тех пор сыграл за нее 13 матчей, забив 1 мяч.

В ближайшее время футболист прибудет в Краснодар и пройдет медицинское обследование, в случае успешных итогов которого с ним будет подписан личный контракт.
Теги: Краснодар Трансферы
Сегодня, 16:29
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№3 Написал: MIG Piter (Сегодня, 18:24) #
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stepanmlc,
да-да, весельчак. Посмотри таблицу ФНЛ: как тебе? 19летние за Краснодар играют... Где же воспитанники? Почему не в основе? Объявляется конкурс на самый тупой вопрос)))


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
№2 Написал: SADDAM Железногорск - Курск (Сегодня, 17:06) #
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online

Цитата: stepanmlc
Очередной воспитанник )

Зато в целых 13-ти товарняках за Исландию сыграл)
Регистрация: 17.02.2008 [жалоба]
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 16:49) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Очередной воспитанник )


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
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