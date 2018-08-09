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"Барселона" подписала защитника Йерри Мины в "Эвертон"

Защитник "Барселоны" Йерри Мина перешел в "Эвертон", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составит 30,25 миллиона евро. Еще 1,5 миллиона евро каталонцы могут получить в качестве бонусов.

Напомним, Мина перешел в "Барселону" зимой 2018 года из "Палмейраса" за 12 млн евро.
Теги: Барселона Эвертон Трансферы
Сегодня, 20:16
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