"Барселона" подписала защитника Йерри Мины в "Эвертон"

Защитник "Барселоны" Йерри Мина перешел в "Эвертон", сообщает официальный сайт клуба.Сумма трансфера составит 30,25 миллиона евро. Еще 1,5 миллиона евро каталонцы могут получить в качестве бонусов.Напомним, Мина перешел в "Барселону" зимой 2018 года из "Палмейраса" за 12 млн евро.