Андре Гомеш перешел в "Эвертон"

"Барселона" объявила о трансфере полузащитника Андре Гомиша в "Эвертон".Арендное соглашение между клубами и игроком рассчитано до конца сезона. Каталонцы получат за аренду игрока 2,25 миллиона евро. Также "Эвертон" будет платить игроку зарплату.