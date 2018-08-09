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Андре Гомеш перешел в "Эвертон"

"Барселона" объявила о трансфере полузащитника Андре Гомиша в "Эвертон".

Арендное соглашение между клубами и игроком рассчитано до конца сезона. Каталонцы получат за аренду игрока 2,25 миллиона евро. Также "Эвертон" будет платить игроку зарплату.
Теги: Барселона Эвертон Трансферы
Сегодня, 20:20
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(1)
№4 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 21:12) #
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Не хило. Динь, Мина, теперь Гомеш
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№3 Написал: stepanmlc (Сегодня, 20:29) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
заголовок исправьте


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№2 Написал: CSKA085 Москва (Сегодня, 20:27) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: DenStavropol
Эвертон будет платить Эвертону? вполне логично, на мой взгляд

laughing
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
№1 Написал: DenStavropol Ставрополь (Сегодня, 20:25) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Эвертон будет платить Эвертону? вполне логично, на мой взгляд
Регистрация: 26.08.2015 [жалоба]
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