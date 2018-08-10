Кепа Аррисабалага: не думаю о своей цене, хочу быть собой

Испанский голкипер Кепа Аррисабалага поделился эмоциями от перехода в лондонский "Челси" за 80 миллионов евро."Это большой шаг вперед в моей карьере и очень смелый шаг со стороны клуба, который решил меня подписать. Что касается цены, то это то, о чем я не думаю. Я просто хочу быть собой, таким же, каким я всегда был, и постараться показать свой максимум ради клуба.За эти семь лет я рассчитываю серьезно вырасти как лично, так и в командном плане. Я надеюсь, что мы выиграем много титулов и что когда через эти семь лет я оглянусь назад, то буду очень гордиться своими достижениями", — передает слова вратаря официальный сайт английского клуба.Кроме того, новичок синих заявил, что знаком со многими игроками "Челси" по выступлению за сборную Испании."Конечно, я знаю некоторых игроков в нынешней команде по сборной Испании, даже по чемпионату мира. Они мне рассказывали, что значит играть здесь, и я получил отличные отзывы от них об игре здесь. Все они очень счастливы, им очень комфортно в клубе, и они призывали меня сделать этот шаг и получить опыт игры за рубежом, и это то, что я сам ощущал.Надеюсь, что смогу адаптироваться, и адаптироваться как можно скорее, но мы все разные. Английский чемпионат действительно особенный, но у меня много друзей, других испанских игроков, которые уже выступают в АПЛ, и они фантастически отзывались об игре здесь. Я очень рад быть здесь и с нетерпением жду возможности присоединиться к ним", — признался молодой голкипер.