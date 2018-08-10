Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Дэнни Ингс перешел в "Саутгемптон"

Нападающий "Ливерпуля" Дэнни Ингс перешел в "Саутгемптон", сообщает официальный сайт клуба.

"Святые" арендовали 26-летнего англичанина на один год. Следующим летом клуб будет обязан выкупить трансфер игрока.
Теги: Саутгемптон Ливерпуль Трансферы
Сегодня, 10:05
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.